NEREDE OY KULLANACAĞIM? Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı e-Devlet! SEÇİM 2023 YSK: Hangi sandıkta oy kullanacağım?

''Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta oy kullanacağım?'' sorusu seçimlere az bir süre kala gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre; 14 Mayıs'ta kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu. Oy kullanılacak sandıklar 'E-Devlet' sistemi üzerinden açıklandı. İşte detaylar...