BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları http://meb.gov.tr bağlantısından sorgulanabilecek. İlgili değerlendirme sonuçlarına itiraz tarihleri de yayınlandı. Dileyenler, 24-28 Nisan 2023 tarihlerinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2023