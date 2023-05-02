Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gabar’daki petrol kuyusuna ismi verildi! Aybüke Yalçın neden şehit oldu?

Aybüke Yalçın hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. Başkan Erdoğan Cudi Gabbar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu duyurdu. İsmini de Aybüke Yalçın olarak belirledi. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Aybüke Yalçın neden şehit oldu? İşte merak edilenler...