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    • 02.05.2023 20:17
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    • 02.05.2023 20:22
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    Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gabar’daki petrol kuyusuna ismi verildi! Aybüke Yalçın neden şehit oldu?

    Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." dedi. Bu gelişmelerle birlikte Aybüke Yalçın hakkında aramalar hız kazandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gabar’daki petrol kuyusuna ismi verildi! Aybüke Yalçın neden şehit oldu?

    Aybüke Yalçın hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. Başkan Erdoğan Cudi Gabbar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu duyurdu. İsmini de Aybüke Yalçın olarak belirledi. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Aybüke Yalçın neden şehit oldu? İşte merak edilenler...

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

    "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.

    Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.

    Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.

    Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

    (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

    (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

    Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.

    (Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

    (Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

    Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız.

    Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız."

        ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

        Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen.

        1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

        Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.
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        Haberler Haberler Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gabar’daki petrol kuyusuna ismi verildi! Aybüke Yalçın neden şehit oldu?
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