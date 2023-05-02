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    • Haberler
    • 02.05.2023 12:01
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    • 02.05.2023 12:01
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    Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak?

    Ramazan Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde Kurban Bayram tarihi sıkça araştırılan konulardan birisi oldu. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman?

    Ramazan Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde Kurban Bayram tarihi sıkça araştırılan konulardan birisi oldu. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak? İşte merak edilenler!

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran olacak. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

    TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

    Bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ AY İDRAK EDİLECEK?

        Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

        Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
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        Haberler Haberler Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak?
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