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    • 01.05.2023 20:18
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    • 01.05.2023 20:18
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    Çalışma saatleri düşecek mi 2023? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama!

    Çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çalışma sürelerine dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Çalışma saatleri düşecek mi 2023? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı, ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çalışma saatleri düşecek mi 2023?

    Arama motorlarında, "Çalışma saatleri düşecek mi 2023?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakan Bilgin günlük çalışma saatlerine dair yeni açıklamada bulundu. İşte detaylar...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, günlük çalışma saatlerine dair dünyadaki örnekleri verdi ve ''Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız.'' sözleri ile değişiklik sinyalini verdi.

    ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI, DÜŞECEK Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu ve çalışma sürelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı.

        Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi.

        Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

        Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."
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