AK Parti Balıkesir milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilleri kimler? İsim isim tablo!

28. Dönem'de görev alan milletvekilleri hakkında aramalar hız kazandı. Aday listeleri paylaşıldı. Peki, 28. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilleri kimler? İşte detaylar...
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.