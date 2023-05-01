102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Sınav değerlendirmesinde adayların doğru cevapları ile netlerini inceleyecek olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki, 102. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı belli oldu mu? İşte detaylar!
102. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
102. dönem ÖGG sınavı 19 Şubat'ta yapılacaktı. Depremden sonra yapılan duyurunun ardından sınavın 30 Nisan'da yapılacağı bilgisine yer verildi.
EGM'den yapılan açıklamada; "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi.
ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.