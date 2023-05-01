1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? Otobüs sefer saatleri 2023! 1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi 2023?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Peki, 1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte konu hakkında detaylar...
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.