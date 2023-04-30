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    • Haberler
    • 30.04.2023 08:05
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    • 30.04.2023 08:05
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    Uzmanından açıklama geldi... Meğer sebebi buymuş! Kediler salatalıktan neden korkar?

    Kedilerin salatalıktan korktuğu videolar sosyal emdyada sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kediler salatalıktan neden korkar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklama geldi. İşte kedilerin salatalıktan korkma sebebi...

    takvim.com.tr
    Kediler salatalıktan neden korkar?

    Kedilerin salatalıktan korktuğu videolar sosyal emdyada sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kediler salatalıktan neden korkar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklama geldi. İşte kedilerin salatalıktan korkma sebebi...

    KEDİLER NEDEN SALATALIKTAN KORKAR?

    Kedilerin o kadar üstün bir koku (ve işitme) duyusu vardır ki, "güçlü veya garip kokular veya seslerden dolayı stres oluşabilir." Bir kedi, ürünün etrafında makul bir süre harcamazsa, tuhaf bir salatalık kokusuyla karşılaştıklarında yüksek alarma geçerler. Bir kedi, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle bir salatalık görünce ürkebilir.

    Birçok kedi ebeveyninin bildiği gibi tüylü yavrularının beslenme alanı kutsal topraklardır. Kediler, yiyecekleri konusunda çok bölgeci olacak şekilde yapılandırılmıştır ve tek bildikleri, bu salatalık biraz kuru mama çalmaya hazır olabilir.

        KEDİLERİN SALATALIKTAN KORKMASININ SEBEBİ

        - Öncelikle genetik olarak yılan ve benzeri gibi yırtıcı hayvanlardan korktuğu için salatalıktan korkmaktadır.

        - Aynı zamanda insanların kedilerin arkasına gizlice salatalık bıraktığından dolayı ani bir korku ortaya çıkar.

        - Kedilerin bul cisimleri özellikle yırtıcı bir hayvan olarak gördükleri için ani korku ile tepki verirler.

        Genel anlamda bu ve benzeri sebeplerden dolayı kediler salatalıklardan korkarak ani bir gerilme dürtüsü yaratır. Aynı zamanda savunma mekanizmaları çok güçlü hayvanlar oldukları için, hızlı bir refleks hareketi gösterebiliyorlar. Bir anda arkalarında veya sağa ile sol taraflarında salatalık gördüğü zaman, ne yapacaklarını bilmeden ani bir refleks ortaya çıkarırlar. Genel olarak bu sebeplerden dolayı kedilerin korktuğunu söylemek mümkün.

        KEDİLER EN ÇOK NEDEN KORKAR?

        Araba freni, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi gibi fazla ses çıkaran aletlerden çok korkan kediler, ani seslere de aşırı tepki verirler. Bardak kırılması ve yüksekten düşen bir eşya kedilerin hemen saklanmasına neden olurken ev kapısının çalması da kediler için fazlaca tedirgin edicidir.

            KEDİMİN BANA KÜSTÜĞÜNÜ NASIL ANLARIM?

            Bu durum oldukça basit. Kediniz eskisi gibi bacaklarınıza dolanmıyorsa, sizinle eskisi gibi oyun oynamıyorsa, mama yemeyi reddediyorsa veya eskisi gibi iştahla yemiyorsa öncelikli olarak bir sağlık problemi olup olmadığını teyit etmelisiniz.
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            Haberler Haberler Uzmanından açıklama geldi... Meğer sebebi buymuş! Kediler salatalıktan neden korkar?
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