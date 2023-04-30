AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023! AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Bekir Bozdağ, Hikmet Başak...

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler oldu sorusu, son dakika milletvekili aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı. İşte AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023...