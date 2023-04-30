2023 ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI egm.gov.tr/ozelguvenlik! 102. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı belli oldu mu?

102. dönem ÖGG sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 30 Nisan'da yapılan sınavın ardından adaylar sonuç ekranını merak ediyor. Peki, 102. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı belli oldu mu? İşte detaylar...