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    • Haberler
    • 30.04.2023 09:44
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    • 30.04.2023 09:44
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    1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saatleri!

    Bu sene 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil nedeniyle bazı işletmelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs’ta marketler, AVM’ler açık mı 2023?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bankalar, PTT, kargolar, noterler ve birçok resmi kurum kapalı olacak. Bu kapsamda diğer işletmeler de merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? İşte merak edilenler!

    1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

    1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre marketler aynı saatlerde faaliyetlerine devam edecek.

    1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

    1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.

        1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

        1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır.

        2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

        22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

        RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023!

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Haberler 1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saatleri!
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