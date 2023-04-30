1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saatleri!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bankalar, PTT, kargolar, noterler ve birçok resmi kurum kapalı olacak. Bu kapsamda diğer işletmeler de merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta marketler, AVM'ler açık mı 2023? 1 Mayıs'ta A101-BİM-ŞOK-MİGROS marketler kaça kadar açık olacak? İşte merak edilenler!
1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre marketler aynı saatlerde faaliyetlerine devam edecek.
1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.