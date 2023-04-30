1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? Otobüs sefer saatleri 2023! 1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi 2023?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Peki, 1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte konu hakkında detaylar...