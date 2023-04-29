Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! 29 Nisan 2023 Sivasspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 32 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.