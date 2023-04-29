Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! 29 Nisan 2023 Sivasspor - Fenerbahçe maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN izle...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilenler...
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
KANARYA, 5 YILDIR SİVAS'TA KAZANAMIYOR
Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.