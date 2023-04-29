MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihler duyuruldu. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan Çarşamba günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak daha önceki yıllarda ilan edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların saat 12.00'den önce yoğunluk oluşmaması sebebiyle açıklanması bekleniyor.

MSÜ sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Ayrıca adayların başarı sıralaması ile birlikte doğru ve yanlış cevap sayısı sonuç ekranında yer alacak. Sonuç sorgulama işlemleri osym.gov.tr adresinden yapılacak.

2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Milli Savunma Bakanlığı tercih tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Tercih işlemlerinin en geç 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sınava katılıp sonuçları ilan edilen ancak tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

2023-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.