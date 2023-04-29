KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Mayıs KARGOLAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı MNG, Yurtiçi, Aras, PTT KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mayıs kargolar açık mı sorusu yer aldı. Kargo işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs 2023 kargolar açık mı? 1 Mayıs 2023 kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...
1 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;
Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.
Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.
MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.
TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.