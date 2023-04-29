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    • Haberler
    • 29.04.2023 10:44
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    • 29.04.2023 10:44
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    KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Mayıs KARGOLAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı MNG, Yurtiçi, Aras, PTT KARGOLAR AÇIK MI?

    1 Mayıs'ta kutlanacak İşçi Bayramı, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle kargoların pazartesi günü açık olup olmayacağı merak edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs kargolar açık mı?

    1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mayıs kargolar açık mı sorusu yer aldı. Kargo işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs 2023 kargolar açık mı? 1 Mayıs 2023 kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

    1 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

    Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

    Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü birimler kapalı olacaktır.

    Aras Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

    MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

    Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi günü şubeler hizmet vermeyecek. Edindiğimiz bilgilere göre dağıtım ve teslimat yapılmayacak.

    TNT Kargo: 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Cumartesi saatleri ile hizmet verilecek. TNT'nin Cumartesi günleri çalışma saatleri 08:00 – 18:00 arasıdır.

    UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        PTT Kargo: 1 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

        DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün hizmet vermeyecek.

        İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        1 Mayıs'ta kapalı olan kargo şirketlerinin paket alımları ve dağıtımları, 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

        1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI, KAPALI MI, TATİL Mİ?

        Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.

            KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

            Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

            Aras Kargo: 444 25 52

            Yurtiçi Kargo: 444 99 99

            MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

            Sürat Kargo: 0850 202 0 202

            UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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            Haberler Haberler KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! 1 Mayıs KARGOLAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi İşçi Bayramı MNG, Yurtiçi, Aras, PTT KARGOLAR AÇIK MI?
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