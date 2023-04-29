İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Peki, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayı!
TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU
İki uzay yolcumuzu belli oldu. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek. Tuva Cihangir Atasever yedek olacak.
ALPER GEZERAVCI VE TUNA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını duyurdu. Alper Gezer Avcı uzaya gidecek.