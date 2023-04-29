İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Peki, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte haberin detayı!