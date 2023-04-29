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    • Haberler
    • 29.04.2023 12:01
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    • 29.04.2023 12:01
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    Eren Özmen ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?

    Eren Özmen ve Fatih Özmen kardeşler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk iş insanlarıdır. Eren Özmen, 1958 yılında Ankara'da doğdu ve 1979 yılında ABD'ye göç etti. Fatih Özmen ise 1961 yılında Erzurum'da doğdu ve 1984 yılında ABD'ye göç etti. İkili, 1984 yılında Sierra Nevada Corporation adlı bir şirket satın aldı ve şirketin başarısına katkıda bulundu. Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın CEO'su ve başkanıdır. Şirket, uzay ve savunma endüstrisinde faaliyet göstermektedir ve ABD hükümetine hizmet vermektedir.

    takvim.com.tr
    Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?

    Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen merak edilen isimler arasında yer aldı. Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanıdır ve eşi Fatih Özmen, CEO'sudur. Gündem olan çiftin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Eren Özmen kimdir? Fatih Özmen kimdir? İşte çift hakkında tüm merak edilenler...

    EREN ÖZMEN KİMDİR?

    Eylül 1958 doğumlu Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirkertin CEO'sudur. Eren Özmen'in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika'nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

    1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek öğrenim sürdürmek için Türkiye'den ABD'ye geldi. O sınırlı İngilizce becerisi ve yetersiz para ile ABD'ye geldi. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

        Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapılmaktadır.

        FATİH ÖZMEN KİMDİR?

        Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir.

        Sierra Nevada Corporation'ın yegâne sahibi olarak Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birini işletmektedir. Şirket Sparks, Nevada merkezlidir.

        2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu. Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.
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            Haberler Haberler Eren Özmen ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?
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