1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı? 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023?

1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterler alım satım işlemleri başta olmak üzre birçok resmi işi gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Noterler 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Noter işlemlerinizi 2 Mayıs'ta yapabilirsiniz.