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    • 29.04.2023 08:01
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    • 29.04.2023 08:01
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    1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023?

    Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023?

    Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? İşte merak edilenler...

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

    1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI

    1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Bu yıl birçok resmi tatil hafta sonuna denk gelmektedir. 1 Ocak Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 3. ve 4. günü, Demokrasi Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı hafta sonu kutlanacak. İşte, 2023 resmi tatiller listesi;

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Haberler 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023?
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