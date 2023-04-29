1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı? 1 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar resmi tatil dolayısıyla 1 gün kapalı olacak. Bu noktada para yatırma ve çekme işlemlerini EFT ve havale yöntemi ile yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki 1 Mayıs'ta EFT, havale yapılır mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi para transferi yapılır mı, EFT hesaba geçer mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre noterler, eczaneler, sağlık ocakları, resmi daireler 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü kapalı olacak.
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil sayıldığından bankalar da 1 gün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılabilecek.
1 MAYIS HAVALE EFT YAPILIR MI, NE ZAMAN HESABA GEÇER?
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak.
Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 08.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.