1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı? 1 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar resmi tatil dolayısıyla 1 gün kapalı olacak. Bu noktada para yatırma ve çekme işlemlerini EFT ve havale yöntemi ile yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki 1 Mayıs'ta EFT, havale yapılır mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi para transferi yapılır mı, EFT hesaba geçer mi? İşte konuya ilişkin detaylar...