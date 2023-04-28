MEB Bursluluk sınavı başvuru tarihi 2023! PYBS İOKBS sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman?

'Bursluluk sınavı ne zaman 2023?' sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10,11. sınıfların katılacağı bursluluk sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, PYBS İOKBS sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman?
BURSLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi belli olacak.
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinden yapılabilecektir.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.