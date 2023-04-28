2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak.