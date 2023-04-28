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    • 28.04.2023 12:23
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    • 28.04.2023 12:23
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    102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav yerleri nereden öğrenilir? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. 102. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

    102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Peki, 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav yerleri nereden öğrenilir? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    ÖGG SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Özel Güvenlik Sınavı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle ertelenmişti. Yapılan duyuruyla yeni sınav tarihi açıklandı. ÖGG sınavı ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi. Buna göre sınav 30 Nisan tarihinde yapılacak.

    "TÜM ADAYLARIN VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

    Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde bir uyarı mesajı paylaştı. İşte o mesajda yer alanlar;

        30/04/2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.

        Bu kapsamda; adaylara teslim edilen "Sınav Giriş Belgesi" üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından 11/04/2023 tarihi saat 23:59'a kadar yapılması gerekmektedir.
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        Haberler Haberler 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav yerleri nereden öğrenilir? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
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