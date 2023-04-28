102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav yerleri nereden öğrenilir? Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?



Özel Güvenlik Sınavı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle ertelenmişti. Yapılan duyuruyla yeni sınav tarihi açıklandı. ÖGG sınavı ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi. Buna göre sınav 30 Nisan tarihinde yapılacak.