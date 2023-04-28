1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi, kesilir mi 2023? Resmi tatillerde ek ders ödeniyor mu? Ek ders hesaplama tablosu!

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu kapsamda "1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi, kesilir mi 2023?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, Resmi tatillerde ek ders ödeniyor mu? Ek ders hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi?
MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;
"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.