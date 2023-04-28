1 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI? 1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı?

1 Mayıs EFT, havale yapılır mı, hesaba geçer mi sorusu, İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu noktada bankaların durumu ve EFT, havale işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre noterler, eczaneler, sağlık ocakları, resmi daireler 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü kapalı olacak.
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil sayıldığından bankalar da 1 gün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılabilecek.
1 MAYIS HAVALE EFT YAPILIR MI, NE ZAMAN HESABA GEÇER?
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak.
Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 08.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.