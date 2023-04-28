1 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI? 1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı?

1 Mayıs EFT, havale yapılır mı, hesaba geçer mi sorusu, İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu noktada bankaların durumu ve EFT, havale işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki 1 Mayıs 2023 Pazartesi EFT, havale hesaba geçer mi? İşçi Bayramı'nda para transferi yapılır mı?