Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.04.2023 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2023 08:01
    ABONE OL

    1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı?

    Resmi tatilleri yakından takip edenler '1 Mayıs tatil mi?' sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Özellikle çalışanlar ve okula giden öğrenciler hangi tatilin hangi güne geldiğini öncesinden sorguluyor. Yıllık izinlerini birleştirerek dinlenmek ya da şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da 2023 yılında '1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak?' sorusuna cevap arar oldu. İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023?

    Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? İşte merak edilenler...

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

    1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI

    1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        Bu yıl birçok resmi tatil hafta sonuna denk gelmektedir. 1 Ocak Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 3. ve 4. günü, Demokrasi Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı hafta sonu kutlanacak. İşte, 2023 resmi tatiller listesi;

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Katılım
        Haberler Haberler 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı?
            loading
            SON DAKİKA