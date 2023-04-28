1 MAYIS 2023 BANKALAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi kamu bankaları, özel bankalar, PTT, NOTER açık olacak mı?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu en merak edilenler arasında yer aldı. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geleceği için bankacılık işlemleri olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaklar. Yani pazartesi günü banka şubelerinden işlem yapılamayacak. Ancak ATM'ler ve mobil bankacılık üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?
Pazartesi günü bankaların şubeleri kapalı olacak ancak mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden işlemler yapılabilecek. Aynı şekilde bankalar gibi noterler, PTT'ler, kargolar ve diğer birçok resmi kurum da pazartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle hizmet vermeyecekler. Yani Cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamayan kişiler 2 Mayıs 2023 Salı gününü beklemek zorunda kalacaklar.