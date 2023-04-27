Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için yapılan Teknofest için vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Yaş sınırı var mı? Giriş için kayıt gerekli mi? İşte detaylar...
TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak.
27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.