Türkiye'nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için yapılan Teknofest için vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, TEKNOFEST saat kaça kadar açık, nasıl gidiliyor? TEKNOFEST hatıra bileti nasıl alınır? Yaş sınırı var mı? Giriş için kayıt gerekli mi? İşte detaylar...