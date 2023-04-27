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    • 27.04.2023 07:43
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    • 27.04.2023 08:18
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    Son hazırlıklar tamamlandı: Yurt dışı seçmen sandık başında

    Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan sandıklarla ilk oylar atılmaya başlandı. Sandık görevlilerinin seçim yemini etmesinin ardından ilk oyu Avusturalya Sidney'den Ferhat Topuz (61) kullandı.

    AJANSLAR
    Havalimanlarında hazırlıklar tamam! İlk oylar atılıyor

    Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

    BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

    Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

    20 SANDIKTA OY KULLANILACAK
    Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
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