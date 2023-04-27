MSÜ sınav sonuçlarının hemen ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. MSÜ sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Ayrıca adayların başarı sıralaması ile birlikte doğru ve yanlış cevap sayısı sonuç ekranında yer alacak. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman alınacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihler duyuruldu. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan Çarşamba günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak daha önceki yıllarda ilan edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların saat 12.00'den önce yoğunluk oluşmaması sebebiyle açıklanması bekleniyor.
MSÜ sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Ayrıca adayların başarı sıralaması ile birlikte doğru ve yanlış cevap sayısı sonuç ekranında yer alacak. Sonuç sorgulama işlemleri osym.gov.tr adresinden yapılacak.
2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz Milli Savunma Bakanlığı tercih tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Tercih işlemlerinin en geç 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Sınava katılıp sonuçları ilan edilen ancak tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.
2023-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
MSÜ BÖLÜMLERİ İLGİLİ PUAN TÜRLERİ
Adaylar sonuç ekranında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerini öğrenecek. Buna göre Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümlerini tercih edecek. Bölümlerin hangi puanla alım yaptığı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.