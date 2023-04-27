Havalimanlarında son hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanma 08.00'de başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.