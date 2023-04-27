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    • Haberler
    • 27.04.2023 07:43
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    • 27.04.2023 07:59
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    Havalimanlarında son hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanma 08.00'de başladı

    İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

    AJANSLAR
    Havalimanlarında hazırlıklar tamam! İlk oylar atılıyor

    Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

    BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

    Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.

    20 SANDIKTA OY KULLANILACAK
    Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
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        Haberler Haberler Havalimanlarında son hazırlıklar tamamlandı: Oy kullanma 08.00'de başladı
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