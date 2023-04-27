Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2023? 1 Mayıs özel sektöre, memurlara 3 gün tatil mi sayılacak? Resmi kurumlar açık olacak mı? İşte merak edilenler...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.
1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.