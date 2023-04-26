Yasak Elma'da final öncesi kadrodan çıkan çıkana... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler. Yasak Elma'da final öncesi yeni ayrılık yaşanmaya devam ediyor. Son olarak diziye 3 isim veda etti. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi son yıllarda reytingler yarışında rakipleriyle kıran kırana mücadele ediyordu. Ancak yapımcıların son kararlarıyla dizide veda edecek oyuncuların sayısı artıyor.