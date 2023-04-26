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    • Haberler
    • 26.04.2023 11:53
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    • 26.04.2023 11:53
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    Yasak Elma'da final öncesi kadrodan çıkan çıkana... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler!

    Yasak Elma dizisi izleyicilerin sevdiği karakterleri ve senaryosuyla uzun yıllardır ekranlardaki yerini koruyor. Ancak yapımcıların son dönemde aldığı kararlar izleyicileri üzdü. Bildirilen son gelişmelere göre üç oyuncu diziden ayrılıyor. Öte yandan Yasak Elma'nın bu sezon ekranlara veda ediyor olması moral bozan başka bir gelişme oldu. İzleyiciler şimdi dizide büyük final öncesi neler yaşanacağını merak ediyor.

    Fenomen dizide 3 ayrılık!

    Yasak Elma'da final öncesi kadrodan çıkan çıkana... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler. Yasak Elma'da final öncesi yeni ayrılık yaşanmaya devam ediyor. Son olarak diziye 3 isim veda etti. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi son yıllarda reytingler yarışında rakipleriyle kıran kırana mücadele ediyordu. Ancak yapımcıların son kararlarıyla dizide veda edecek oyuncuların sayısı artıyor.

    PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

    Dizide Selim karakterini canlandıran Emre Kızılırmak, projeden ayrılma kararı aldı. İzleyicilerin sevdiği karakterin diziden ayrılması sevenlerini üzdü.

    Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Julia karakterinin asistanı Tuğçe'yi oynayan Elif Yılmaz, dizinin 171. bölümünde ekranlara veda etti.

        Yasak Elma dizisinde uzun süredir Kumru'nun annesi Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez diziden ayrılıyor.

        Handan karakteri, ilerleyen bölümlerde diziye veda edecek. Yaşanan bu vedalar izleyicileri son derece üzdü.

        Yasak Elma dizisinde ayrılıklar yaşanırken, bir yandan da yeni oyuncular kadroya dahil oluyor.
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            Haberler Haberler Yasak Elma'da final öncesi kadrodan çıkan çıkana... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler!
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