Yasak Elma'da final öncesi kadrodan çıkan çıkana... Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler. Yasak Elma'da final öncesi yeni ayrılık yaşanmaya devam ediyor. Son olarak diziye 3 isim veda etti. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi son yıllarda reytingler yarışında rakipleriyle kıran kırana mücadele ediyordu. Ancak yapımcıların son kararlarıyla dizide veda edecek oyuncuların sayısı artıyor.
PEŞ PEŞE AYRILIKLAR
Dizide Selim karakterini canlandıran Emre Kızılırmak, projeden ayrılma kararı aldı. İzleyicilerin sevdiği karakterin diziden ayrılması sevenlerini üzdü.
Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Julia karakterinin asistanı Tuğçe'yi oynayan Elif Yılmaz, dizinin 171. bölümünde ekranlara veda etti.