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    • Haberler
    • 25.04.2023 14:46
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    • 25.04.2023 14:46
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    Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Askerlk yol parası kaç TL yatacak? Yol izni kaç gün verilecek?

    Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oldu. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Askerlk yol parası kaç TL yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023?

    Askerlik yol parası hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte askerlik yol izni ve yol parası hakkında silah altına alınacak gençler araştırma yapmaya başladı. Peki, Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Askerlk yol parası kaç TL yatacak? Yol izni kaç gün verilecek? İşte detaylar...

    MAYIS AYI ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Mayıs ayı sevkine ilişkin yol masrafı sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

    ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?

    Askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan ile ve teslim olunacak birliğin bulunduğu ilin merkezine göre değişmektedir. 22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

    Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

        400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

        400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

        800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

        1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

        Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

        Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli
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        Haberler Haberler Mayıs ayı askerlik yol parası ne zaman yatacak 2023? Askerlk yol parası kaç TL yatacak? Yol izni kaç gün verilecek?
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