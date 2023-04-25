Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı kuralarının ne zaman çekileceği, İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Peki, DSİ 908 işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR DSİ sürekli işçi alımı kura yeri ve saati açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...
908 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 Sürekli İşçi alımı yapılacak.
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtildi. Bu ilanlar 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanan ilana göre, başvuru işlemleri tamamlandı.
2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak.