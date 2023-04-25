Başrollerini kaybeden Yasak Elma'dan yelkenleri suya indirecek hareket! Bu kez seyircinin dediği oldu!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, uzun bir serüvenin ardından final yapmaya hazırlanıyor. 6. sezonuyla ekranlara gelen dizi, 179. bölümüyle ekranlara veda edecek. Ancak final öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Yıldız'ın hikayesi finalin ardından beyaz perdeye taşınıyor.
YILDIZ'IN HİKAYESİ FİLM OLUYOR
Yasak Elma'nın hayranları, finalin ardından üzülecek olsa da Yıldız karakterinin hikayesi film olacak olması heyecan verici bir gelişme oldu.
Eda Ece'nin başarılı oyunculuğuyla canlandırdığı Yıldız karakteri artık Disney Plus'ta izleyici karşısına çıkacak.