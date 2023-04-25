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    • Haberler
    • 25.04.2023 10:04
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    • 25.04.2023 10:25
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    Başrollerini kaybeden Yasak Elma'dan yelkenleri suya indirecek hareket! Bu kez seyircinin dediği oldu!

    19 Mart 2018'de başlayan fenomen dizi Yasak Elma'nın 179. bölümünde final yapacağını açıkladı. Dizide heyecan tam gaz sürüyor. Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin hikayesi, dizi final yaptıktan sonra film olacak. İddialara göre filmin Disney Plus'ta yayınlanacağı açıklandı. Detaylar henüz belli olmasa da bu gelişme izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.

    Fenomen diziden flaş karar!

    Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, uzun bir serüvenin ardından final yapmaya hazırlanıyor. 6. sezonuyla ekranlara gelen dizi, 179. bölümüyle ekranlara veda edecek. Ancak final öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Yıldız'ın hikayesi finalin ardından beyaz perdeye taşınıyor.

    YILDIZ'IN HİKAYESİ FİLM OLUYOR

    Yasak Elma'nın hayranları, finalin ardından üzülecek olsa da Yıldız karakterinin hikayesi film olacak olması heyecan verici bir gelişme oldu.

    Eda Ece'nin başarılı oyunculuğuyla canlandırdığı Yıldız karakteri artık Disney Plus'ta izleyici karşısına çıkacak.

        Dizinin hayranları Yıldız'ın hikayesinin beyaz perdeye nasıl yansıtılacağını merak ediyor. Ancak filmin çekim tarihi henüz belli değil.

        İddialara göre filmin çekimleri Yasak Elma'nın final yapmasının ardından başlayacak. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

        EDA ECE KİMDİR?

        Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

            İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Ece, 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolüyle tanınmıştı.
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            Haberler Haberler Başrollerini kaybeden Yasak Elma'dan yelkenleri suya indirecek hareket! Bu kez seyircinin dediği oldu!
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