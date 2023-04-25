Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.04.2023 07:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2023 11:54
    ABONE OL

    Ankara-Sivas YHT açılıyor! 12 saatlik yolu 2 saate düşürecek

    Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dev projelerin açılışları peş peşe gerçekleşiyor. 12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas YHT hattı için hazırlıklar tamam. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak. Doktorların tavsiyesi üzerine istiharat edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılamayacağı programda, açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    Ankara-Sivas YHT açılıyor!

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı bugün yapılacak.

    Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara- Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek.

    Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.

    Dün akşam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharat edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programa katılamayak. Açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirecek.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryollarında adeta bir seferberlik ilan ederek yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, demiryolu uzunluğunu Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanması ile 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise yarın itibarı ile 2 bin 228 kilometreye yükselteceklerini söyledi.

        "NÜFUSUNU YÜZDE 50'SİNE HIZLI TREN HİZMETİ SUNACAĞIZ"
        Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforu ile tanıştıracağız. Hattımız ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük.

        12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz.

            Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine hızlı tren hizmeti sunacağız" diye konuştu.

            4 İLİ İLGİLENDİRİYOR
            Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1.4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkânına kavuşacağı gibi bu hattın, karayolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.

            Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Ankara-Sivas YHT açılıyor!
            Haberler Haberler Ankara-Sivas YHT açılıyor! 12 saatlik yolu 2 saate düşürecek
                loading
                SON DAKİKA