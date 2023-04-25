Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolcumuza ev sahipliği yapacak. Böylece, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine hızlı tren hizmeti sunacağız" diye konuştu.

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Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1.4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkânına kavuşacağı gibi bu hattın, karayolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.