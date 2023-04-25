Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı bugün yapılacak.
Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara- Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek.
Dün akşam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharat edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programa katılamayak. Açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirecek.