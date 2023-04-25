Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırdıklarını söyleyen Oktay, Ankara-Eskişehir hattı ile Türkiye'nin dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olduğunu hatırlattı. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımları devam ettirdiklerini bildiren Oktay, Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını aktardı.

"HIZLI TREN HATTI UZUNLUĞU İSE 2 BİN 228 KİLOMETREYE ÇIKMIŞ OLUYOR"

Hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir halka eklendiğini söyleyen Oktay, "Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız, inşallah ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bugün, bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir altın halka ekliyoruz" dedi.