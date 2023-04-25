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    • 26.04.2023 15:29
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    Ankara-Sivas YHT açıldı! Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay: 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz

    Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dev projelerin açılışları peş peşe gerçekleşiyor. 12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti. Hızlı treninin ilk seferinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de vatandaşlara yaptığı hitabında, "Hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Ankara-Sivas YHT açıldı

    Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti.

    "HIZLI TRENLE YOLA ÇIKTIK"
    Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

    Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak.

    Bakan Karaismailoğlu, sefere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hızlı trenle yola çıktık. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz." ifadesini kullandı.

    SEYAHAT SÜRESİ 2 SAATE İNDİ
    405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

        Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

        İLK YERLİ RAY KULLANILDI
        Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

        Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

        Dün akşam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istiharat edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programa katılamıyor. Açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halka hitap ediyor.

            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile geldiği Kırıkkale'de, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.

            Kırıkkale Gar'ında vatandaşlara hitap eden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın, Asrın Lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere yürekten selamları var. Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, sizleri, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile şevk ile sevda ile tüm kadroları ile birlikte çalışıyor. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın inşallah, çok daha hızlı, çok daha dinamik, çok daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.

            Projenin sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak bir proje olduğunun altını çizen Oktay, "Bugün, ülkemizin en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin şehrimize, ülkemize ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan Hızlı Tren Hattımız, inşallah, ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

            Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırdıklarını söyleyen Oktay, Ankara-Eskişehir hattı ile Türkiye'nin dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olduğunu hatırlattı. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımları devam ettirdiklerini bildiren Oktay, Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını aktardı.

            "HIZLI TREN HATTI UZUNLUĞU İSE 2 BİN 228 KİLOMETREYE ÇIKMIŞ OLUYOR"
            Hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir halka eklendiğini söyleyen Oktay, "Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız, inşallah ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Ankara-Eskişehir hattı ile ülkemiz, dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olmuştu. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımlarımızı devam ettirdik. Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayımız 73 milyona ulaştı. Bugün, bu hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir altın halka ekliyoruz" dedi.

                "HIZLI TREN VE YÜKSEK HIZLI TRENDE LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
                Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi, hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabi, Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz dünya liderliğine oynuyoruz. Türkiye birilerini izleme noktasında değildir. Kılıçdaroğlu ve avanesi düşünsünler" diye konuştu.

                Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının hayırlı olmasını dileyen Oktay, "Bu muhteşem eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

                Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Oktay, eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını aktardı.

                SAVUNMA SANAYİNİN KALBİ KIRIKKALE'DİR
                Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir teknokent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale'dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız.

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                Haberler Haberler Ankara-Sivas YHT açıldı! Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay: 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz
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