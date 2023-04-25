Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti.
"HIZLI TRENLE YOLA ÇIKTIK"
Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.
Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak.
Bakan Karaismailoğlu, sefere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hızlı trenle yola çıktık. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milletimizle buluşmaya geliyoruz." ifadesini kullandı.
SEYAHAT SÜRESİ 2 SAATE İNDİ
405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.