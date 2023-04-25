10 bin yeni polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis adayları bu müjdeli haberin ardından '10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 bin yeni polis alımı ne zaman olacak? İşte detaylar...