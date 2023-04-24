Son dakika: Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Hayvan pazarları kapatıldı mı, neden? AÇIKLAMA GELDİ!

HAYVAN PAZARLARI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan pazarları ile ilgili açıklama yaptı. Kirişci, önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılacağını duyurdu ve şöyle konuştu;

"Malumunuz şap hastalığının 7 versiyonu var, bunlardan SAT-2 dediğimiz Afrika kökenli bu hastalıkla ilgili ocak ayında başladı şubat ayında hızla aksiyon aldı ve aşılama çalışmalarımız için önce aşı geliştirdik. Bu aşıyı da bu ülkenin veteriner hekimleri başta olmak üzere bütün şap enstitüsü çalışanları ki 200'ün üzerindedir bu çalışan kardeşlerimizin sayısı.