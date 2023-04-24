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    • 24.04.2023 09:39
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    • 24.04.2023 09:39
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    Son dakika: Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Hayvan pazarları kapatıldı mı, neden? AÇIKLAMA GELDİ!

    Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak sorusu, son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Şap hastalığını önlemek için bir dizi karar alınarak, ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliği durdurulmuştu. Peki Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları kapatıldı mı, neden? İşte detaylar...

    Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak?

    Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları ülke genelinde kapatılmıştı. Ülke genelinde uygulamaya alınan karantina nedeniyle şehirler arası hayvan nakli de yasaklandı. Peki Hayvan pazarları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Hayvan pazarları kapatıldı mı, neden?

    HAYVAN PAZARLARI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan pazarları ile ilgili açıklama yaptı. Kirişci, önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılacağını duyurdu ve şöyle konuştu;

    "Malumunuz şap hastalığının 7 versiyonu var, bunlardan SAT-2 dediğimiz Afrika kökenli bu hastalıkla ilgili ocak ayında başladı şubat ayında hızla aksiyon aldı ve aşılama çalışmalarımız için önce aşı geliştirdik. Bu aşıyı da bu ülkenin veteriner hekimleri başta olmak üzere bütün şap enstitüsü çalışanları ki 200'ün üzerindedir bu çalışan kardeşlerimizin sayısı.

    Bu kardeşlerimiz 37 gün gibi oldukça kısa bir sürede yerli ve milli olarak bu aşıyı ürettiler ve bu aşıyı benim Karslı üretici kardeşlerim de bunları kullandı. Bu sayede aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu yaygınlığın artık kontrol altına alındığını önümüzdeki günlerde de inşallah bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim.

    Yani hayvan hareketlerimiz inşallah kısa süre sonra kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale gelecek"

        NE OLMUŞTU?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığını önlemek için bir dizi karar aldı. İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliği durdurulduğunu bildirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığını, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulduğunu bildirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı.

        Bakanlığın açıklamasında şu bilgiler verildi:

        "Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderilmiştir.

        Enstitümüzce, bir numunenin, daha önce ülkemizde rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etken izole edilmiş ve ülkemizde bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlanmış, İl Müdürlüklerimizin yanı sıra tüm paydaşlar konuyla ilgili uyarılmıştır.

        Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

        Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Hâlihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur.

        Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.



        Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirler alınmış olup, kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur.

        SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. "

            BAKAN KİRİŞÇİ: ŞAP HASTALIĞI GÜNDEMİMİZDE

            Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Kilis Ticaret Odasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Vahit Kirişci, şap hastalığının gündemlerinde olduğunu ve bununla ilgili üretilen aşıların ise büyükbaşlarda kullanılacağını söyledi.

            Kirişci, "Şap hastalığıyla ilgili Irak'ta belirtiler ortaya çıkınca bu konuda Avrupa Birliği'nin fili efem diye adlandırdığı bir birimi bu çerçevede bir koordinasyon çalışmasını başlatıyor ve bu koordinasyon çalışması sonunda Türkiye'de de bu hastalığın endişesi oluşuyor. Buradan hareketlerde bizim şap enstitümüz Ankara'da bu hastalıkla ilgili incelemeler başlatıyor ve bu çerçevede yürüdüğümüz çalışmalar noktasında bizim SAT-2 olarak serotipi bir hastalık olduğu bununla ilgili ilerleyen süreçte konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız konusunda bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oldu. Tabii burada önemli olan bu hastalığa karşı gerekli aşının hemen hızla üretilmesiydi, bu aşı üretimi çalışmalar şu anda tamamlanmış durumda bu akşam itibariyle de bu hastalığın erodike edilmesi adına bu büyük başlarda olan hastalık aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi için bu aşılar kullanılmış olacak. Tabii ki Türkiye bir taraftan Avrupa birliğiyle Avrupa'nı kendi birimleriyle hayvan sağlığıyla ilgili birimler noktasında, sürekli temas halinde bu çerçevede 8 Mart günü, doğrudan bilgilenmiş durumda bunun gereği olan aşılar üretildi. Aşılar büyükbaşlarda kullanılacak bununla da hastalık kontrol edilecek" dedi.
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