Seçmen listesine nasıl bakılır? YSK seçmen listesi sorgulama! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Seçim günü sandıkta görevli olmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Seçim süreci hakkında birçok detay merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Peki, Seçim listesine nasıl bakılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte detaylar...