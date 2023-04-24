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    • 24.04.2023 19:16
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    • 24.04.2023 19:17
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    Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE! 24 Nisan 2023 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD canlı izle!

    Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı yayını en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek Taraftarlar heyecanla maçın canlı yayınını araştırmaya başladı. Ligin ikincisi sarı lacivertliler şampiyonluk için mücadele ederken İstanbulspor karşısında mutlak 3 puan için yarışacak. İşte Fenerbahçe İstanbulspor canlı anlatım...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle!

    Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı yayın için araştırmalar hızlandı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

    FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

    FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe- İstanbulspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

        FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia

        İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

        48. RANDEVU

        Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

        5 FUTBOLCU SINIRDA

        Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro'nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli gol umudu olacak.

            VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

            Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.
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            Haberler Haberler Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE! 24 Nisan 2023 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD canlı izle!
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