Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE! 24 Nisan 2023 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD canlı izle!

VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.