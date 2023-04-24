E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav tarihi, not görüntüleme ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidilir. Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir. İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkündür.