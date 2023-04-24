Depremde enkaz altında ne kadar, kaç gün kalınabileceği, Kahramanmaraş depremlerinin ardından merak edildi. 10 ilin etkilendiği depremde birçok kişi enkaz altında yaşam savaşı vermeyi devam ederken, uzmanların hayatta kalma süreleriyle ilgili açıklamaları gündeme geldi.Peki, Depremde enkaz altına ne yapılmalı? Büyük depremler neden gece olur? İşte detaylar...
BÜYÜK DEPREMLER GECE Mİ OLUR?
Uzmanlar bilimsel olarak depremlerin gece olduğunu belirten bir kanıt olmadığını öne sürüyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen son 100 yıllık deprem haritası incelendiğinde depremlerin gece yaşandığı teorisi çürütülüyor. Ancak farklı bir görüş olarak, Güneş'in çekim gücü etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz baskı azalıyor gevşek kalıyor. Bu nedenle depremlerin genellikle gece saatlerinde aşırı basınçtan dolayı kırıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca başka teorilere göre Güneş ve Ay tutulmalarının da çekim gücünü artırdığı söyleniyor. Fakat tüm teorilere dair kesin bir kanıt bulunmuyor.
ENKAZ ALTINDA NE KADAR HAYATTA KALINIR?
Uzmanlara göre bir haftaya kadar enkaz altında hayatta kalmak mümkün. Ancak bu süre kişinin ciddi şekilde yaralanıp yaralanmadığına ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bir afetin ardından çoğu kurtarma ilk 24 saat içinde oluyor. Uzmanlara göre ondan sonra her geçen gün hayatta kalma şansı azalıyor. Suya erişim ve nefes alabilmenin yanı sıra hava koşulları önemli faktörler arasında yer alıyor.