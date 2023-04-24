2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bileti KAÇ TL? Şampiyonlar Ligi İstanbul biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi finali BİLET FİYATLARI

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.