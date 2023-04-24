10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, EGM'den duyuru geldi mi? 10 bin yeni polis alımı başvuruları başladı mı? Şartlar, branş ve kadro dağılımı...

10 bin yeni polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis adayları bu müjdeli haberin ardından '10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 bin yeni polis alımı ne zaman olacak? İşte detaylar...
10 BİN POLİS ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü' bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek.
Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan sınav ardından polis atamaları gerçekleştirilecek.