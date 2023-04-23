Seçimden sonra okullar tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün tatil mi? Okullar 3 gün tatil edilecek mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders işlenecek mi?

Okullarda yapılacak olan seçimler nedeniyle sandıkların toparlanması ve sınıfların eğitime hazır hale getirilmesi bir süreye ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle öğrenciler ve velileri arama motorlarında, "Seçimden sonra okullar tatil mi 2023?" sorusunu merak edip araştırıyor. İşte detaylar...