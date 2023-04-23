Seçimden sonra okullar tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün tatil mi? Okullar 3 gün tatil edilecek mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders işlenecek mi?

Okullarda yapılacak olan seçimler nedeniyle sandıkların toparlanması ve sınıfların eğitime hazır hale getirilmesi bir süreye ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle öğrenciler ve velileri arama motorlarında, "Seçimden sonra okullar tatil mi 2023?" sorusunu merak edip araştırıyor. İşte detaylar...
15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu gündemde yer almaya başladı.
15 Mayıs Tatil Mi?
1 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti.