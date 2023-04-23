Bağcılar deprem riski haritası hakkında araştırmalar hızlandı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Peki, Bağılar deprem riski var mı? Bağcılar depreme dayanıklı mı? İşte detaylar...