MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr SONUÇ EKRANI!

ÖSYM sınav takvimi sınavlara giren adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. 2 Nisan günü 81 ilde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınava giren ve tercih yapan adaylar sınavda kaç puan aldığını merak ediyor. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MSÜ sınav sonuçları geldi mi? İşte sınava dair merak edilen bilgiler!
MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.